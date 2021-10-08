В Гидрометцентре спрогнозировали смену погоды в Москве

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Облачность, небольшие осадки и тёплые ночи придут в Москву со 12 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре спрогнозировали смену погоды в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«До середины следующей недели атмосферное давление будет еще высоким, а затем его понижение начнется 12 октября», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его прогнозу, облачность приведёт к тому, что с середины следующей недели заметно потеплеют ночи.

«Заморозков не будет. Ночные температуры прогнозируются +3…+8 °C, а дневные — +7…+12 °C», — отметил Вильфанд.

Ранее в «360» сообщалось о сроках старого бабьего лета в регионах России.

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