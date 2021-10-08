Назначен новый худрук театра «Ромэн»

Назначен новый художественный руководитель Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Им стал Николай Сергиенко, занимавший должность заместителя худрука театра.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это огромная ответственность. Свою миссию я вижу в сохранении традиций, заложенных основателями театра и приумноженных Николаем Алексеевичем Сличенко. Одни из важнейших задач — популяризация театра, цыганского искусства, укрепление межкультурных и межнациональных связей, укрепление имиджа театра», — заявил Сергиенко.

По его словам, театр «Ромэн» — национальная гордость, единственный профессиональный цыганский театр в мире.

Ранее сообщалось, что коллектив театра «Ромэн» предложил присвоить ему имя Николая Сличенко.