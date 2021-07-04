Коллектив театра «Ромэн» предложил присвоить ему имя Николая Сличенко
Об этом сообщает ТАСС.
«Театр «Ромэн» будет жить дальше. У коллектива театра есть предложение Департаменту культуры: назвать цыганский театр «Ромэн» именем Николая Сличенко», — сказал Сергиенко.
Он добавил, что смерть народного артиста СССР стала горем не только для театра, но и всего цыганского народа.
Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни.
В «Ромэне» он начинал карьеру в качестве артиста вспомогательного состава, а спустя ещё 26 лет возглавил театр. Публике он запомнился по ролям в фильмах «Олеко Дундич» и «Свадьба в Малиновке», а также цыганскими театральными романсами.