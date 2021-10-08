В Петербурге открылась выставка фотографа Ника Визи

В музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открылась выставка британского фотографа Ника Визи.

Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что снимки фотограф делал с помощью рентгеновских лучей.

«Рентген — очень интересная вещь, которая позволяет заглянуть внутрь вещей. В первую очередь моя цель — впечатлить зрителя. В этом задача любого искусства. Но, помимо этого, есть ещё более глубокий посыл, мне хочется, чтобы каждый зритель понимал, что красота вещей — она не поверхностна, она внутри», — объяснил свою концепцию Визи.

В своих фотографических исследованиях автор поднимает философские темы, например, несоответствие внешнего внутреннему, истинное содержание привычных предметов и явлений природы.

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