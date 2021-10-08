Российская певица Анита Цой представила клип на песню «Пятый океан». Эта композиция стала главной на юбилейном концерте, который состоялся 1 октября в Кремлёвском дворце.

В своём Instagram исполнительница рассказала, что съёмки ролика первоначально должен был провести режиссёр Алан Бадоев, однако в итоге над «Пятым океаном» работал Сергей Ткаченко, которому в числе прочих принадлежит авторство клипов на песни «На белой карете» Николая Баскова, «Лети за мной» Юлианны Карауловой и «Белые птицы» Валерия Меладзе.

Съёмки проходили в турецкой Анкаре. По сюжету клипа Анита Цой вспоминает своё детство и юность на фоне пустынных пейзажей около острова Туз. По данным пресс-службы артистки, она считает «Пятый океан» одной из своих самых красивых видеоработ.

Ранее сообщалось, что Анита Цой стала народной артисткой России.