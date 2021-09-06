Анита Цой стала народной артисткой России

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Глава Министерства культуры России Ольга Любимова вручила певице Аните Цой нагрудный знак «Народный артист Российской Федерации».
Анита Цой стала народной артисткой России
  • © Фото из личного архива Аниты Цой

Певица приехала на торжественную церемонию на инвалидной коляске. Ранее на съёмках она сломала ногу.

«Получила травму при выполнении профессионального долга», — пошутила Цой.

Также артистка отметила, что эта награда значит для неё гораздо больше, чем признание её достижений «в области культуры и искусства или благотворительности».

«Для меня эта награда — безапелляционный знак реально действующей правильной политики президента России Владимира Путина в области межнационального равенства всех народов, проживающих на территории нашей страны. Я бесконечно благодарна своим коллегам из различных культурных сфер, которые представляют сегодня высшую степень творческой элиты страны, членам Комиссии по культуре при президенте России, которые практически единогласно проголосовали за мою кандидатуру», — отметила она.

Как подчеркнула Цой, теперь у неё есть ясное понимание того, что в России каждый человек трудом и талантом может достичь самых высоких результатов, получить признание своей страны и своего народа.

Ранее сообщалось, что государственных наград также были удостоены художественный руководитель Российского государственного академического молодёжного театра Алексей Бородин, композитор Владимир Комаров, артист Московского государственного академического театра оперетты Герард Васильев, актриса Нина Дворжецкая и другие.

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