В Ялте 9 октября пройдёт арт-фестиваль «Город Золотой»

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Арт-фестиваль «Город Золотой» пройдёт во второй раз на набережной Ялты 9 октября.
В Ялте 9 октября пройдёт арт-фестиваль «Город Золотой»
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на соответствующее постановление первого заместителя главы администрации города Евгении Бавыкиной.

«Целями и задачами арт-фестиваля являются развитие положительного имиджа Ялты как культурного и туристического центра России, создание городского пространства, способствующего творческому взаимодействию представителей различных видов художественного творчества, формированию у жителей и гостей Республики Крым интереса к современной художественной культуре и искусству...», — говорится в тексте.

Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», арт-кластер «Таврида» подвёл итоги седьмого образовательного сезона в Крыму.

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