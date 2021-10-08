В Ялте 9 октября пройдёт арт-фестиваль «Город Золотой»
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- РИА Новости
Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на соответствующее постановление первого заместителя главы администрации города Евгении Бавыкиной.
«Целями и задачами арт-фестиваля являются развитие положительного имиджа Ялты как культурного и туристического центра России, создание городского пространства, способствующего творческому взаимодействию представителей различных видов художественного творчества, формированию у жителей и гостей Республики Крым интереса к современной художественной культуре и искусству...», — говорится в тексте.
Как ранее сообщала интернет-газета «Взгляд», арт-кластер «Таврида» подвёл итоги седьмого образовательного сезона в Крыму.