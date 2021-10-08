В ХМАО в выходные ожидается похолодание до -8 °С

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В Гидрометцентре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сообщили, что к выходным, 9 и 10 октября, столбики термометров в регионе опустятся до -8 °С.
В ХМАО в выходные ожидается похолодание до -8 °С
  • globallookpress.com
  • © Gennadiy Makarychev

Об этом пишет URA.RU.

Существенных осадков при этом синоптики не обещают, но прогнозируют ветер.

«9 октября температура ночью от +2 до +7 °С, днём от +4 до +9 °С. 10 октября температура ночью составит от -3 до -8 °С, днём от +2 до +7 °С. На востоке округа местами ожидаются осадки», — говорится в сообщении.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 октября.

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