В ХМАО в выходные ожидается похолодание до -8 °С

В Гидрометцентре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) сообщили, что к выходным, 9 и 10 октября, столбики термометров в регионе опустятся до -8 °С.

Об этом пишет URA.RU.

Существенных осадков при этом синоптики не обещают, но прогнозируют ветер.

«9 октября температура ночью от +2 до +7 °С, днём от +4 до +9 °С. 10 октября температура ночью составит от -3 до -8 °С, днём от +2 до +7 °С. На востоке округа местами ожидаются осадки», — говорится в сообщении.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 октября.