Мама режиссёра Шипенко рассказала, что не отговаривала сына лететь в космос

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Валерия Шипенко, мама режиссёра Клима Шипенко, отправившегося на Международную космическую станцию для съёмок фильма «Вызов», в беседе с RT рассказала, что не отговаривала сына от полёта в космос.
Мама режиссёра Шипенко рассказала, что не отговаривала сына лететь в космос
  • © vk.com/anton_astrey

Она отметила, что не ожидала такого поворота событий и что  это «удивительное событие в жизни».

По словам Валерии Шипенко, о проекте с полётом в космос её сын «сказал вскользь» и поначалу в семье «как-то не верили», что он полетит в космос.

«Не то чтобы недоверие какое-то. Нет. Но просто он сказал, что вот какие-то тренировки и так далее», — рассказала она.

Валерия Шипенко объяснила, что её сын — взрослый человек, поэтому от полёта в космос она его не отговаривала. 

«Я не отговаривала, потому что если бы мне предложили полететь в космос... я бы тоже не отказалась», — заявила она.

Мать режиссёра добавила, что поддерживает «любые свершения» и что «жить надо интересно, соваться везде, лезть в любые проекты — и так жизнь станет наполненной и будет что вспомнить».

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

В тот же день они прибыли на МКС, где Пересильд и Шипенко должны провести 12 дней для съёмок фильма «Вызов».

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