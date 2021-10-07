Внук конструктора Королёва прокомментировал полёт Пересильд и Шипенко на МКС

Профессор, доктор медицинских наук, внук конструктора Сергея Королёва Андрей Королёв прокомментировал полёт актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко на МКС.

В эфире телеканала «Крым 24» он заявил, что следил за запуском пилотируемого «Союза МС-19» с первым в мире киноэкипажем.

«Мне, конечно, хотелось, чтобы всё было хорошо, и полёты туристов в космос — это то, что когда-то предсказывал мой дедушка Сергей Павлович Королёв. Он говорил, что настанут времена, когда туристы будут летать в космос. В какой-то степени эти ребята и являются туристами», — отметил эксперт.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

В тот же день они прибыли на МКС, где Пересильд и Шипенко должны провести 12 дней, снимая фильм.

Режиссёр ленты «Время первых» Дмитрий Киселёв в беседе с ФАН прокомментировал полёт группы фильма «Вызов» в космос.