Шкаплеров рассказал о подготовке Пересильд и Шипенко к полёту в космос

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Командир экипажа корабля «Союз МС-19», космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров рассказал о подготовке актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко к полёту в космос.
Шкаплеров рассказал о подготовке Пересильд и Шипенко к полёту в космос
  • © vk.com/anton_astrey

В эфире телеканала «Крым 24» он заявил, что первый в истории киноэкипаж — настоящий вызов, брошенный системе подготовки профессионалов.

«Ребята за 3,5 месяца подготовились к полёту. Ответственно, естественно», — отметил Шкаплеров.

По его словам, в этом полёте на него возложена ещё большая ответственность, чем в предыдущих.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

В тот же день они прибыли на МКС, где Пересильд и Шипенко должны провести 12 дней, снимая фильм.

Режиссёр ленты «Время первых» Дмитрий Киселёв в беседе с ФАН прокомментировал полёт группы фильма «Вызов» в космос.

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