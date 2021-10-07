Лебедев призвал законодательно регулировать работу мировых соцсетей

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что необходимо ввести законодательство, которое бы гарантировало соблюдение прав всех пользователей в Facebook, WhatsApp и Instagram.

По словам Лебедева, его бесит, что Facebook «полностью контролирует все потоки и сама определяет, кому что показывать», а алгоритмы соцсети «максимально непрозрачные» и «координируют нашу жизнь, ничего не давая взамен».

«Люди только забирают наше внимание и сами на нас зарабатывают. При этом ни у кого нет возможности на них повлиять, и эти сервисы — и Facebook, и WhatsApp, и Instagram — настолько проникают в нашу жизнь, что первым делом люди, которые кинулись писать, что всё «упало», кинулись писать в эти самые сети, а они оказались недоступными», — заявил Лебедев.

Как добавил дизайнер, в итоге получается, что эти сервисы становятся «абсолютно незаменимыми в жизни, при этом у них нет никакой обратной гарантии».

«То есть они забрали всех граждан всех стран, а в обмен не дали ничего. В обмен они получили собственный корпоративный контроль. Я считаю, что первым делом нужно ввести законодательство, которое бы заставило эти компании... Вы должны гарантировать, что никогда никого оттуда не выпиливаете, никому не закрываете рот и не понижаете выдачу тех слов, которые люди пишут сами про себя», — сказал он.

Ранее Лебедев заявил, что в ситуации с удалением на YouTube двух немецких каналов RT для России очень важно «ответить правильно».