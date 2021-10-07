Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 8 октября

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Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Татарстане ночью и утром в пятницу, 8 октября.
Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 8 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

По прогнозу, местами в республике возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и ниже.

В пятницу и субботу днём температура воздуха составит +9...+14 ˚С. В воскресенье через регион пройдёт атмосферный фронт, погода будет облачной, местами небольшой дождь, +7...+12 ˚С.

В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в ближайшие ночи возможны заморозки.

«Ближайшие четыре ночи будут по-прежнему с высокой вероятностью со слабым минусом. В Москве это 0...-2 ˚С. В Подмосковье от -4 ˚С до +1 ˚С», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о заморозках в столичном регионе.

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