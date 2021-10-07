Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 8 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.
По прогнозу, местами в республике возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и ниже.
В пятницу и субботу днём температура воздуха составит +9...+14 ˚С. В воскресенье через регион пройдёт атмосферный фронт, погода будет облачной, местами небольшой дождь, +7...+12 ˚С.
В свою очередь, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в ближайшие ночи возможны заморозки.
«Ближайшие четыре ночи будут по-прежнему с высокой вероятностью со слабым минусом. В Москве это 0...-2 ˚С. В Подмосковье от -4 ˚С до +1 ˚С», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о заморозках в столичном регионе.