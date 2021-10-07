Метеоролог Старков рассказал о заморозках в столичном регионе

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о заморозках в столичном регионе.

В беседе с «Радио 1» он заявил, что заморозки в течение месяца фиксируются на территории столичного региона, но в основном в Московской области.

«В Москве на метеостанции ВДНХ заморозки отмечены минувшей ночью впервые», — сказал эксперт.

Как ожидается, антициклональная погода с большим суточным ходом температуры продлится ещё 7—10 дней.

Старков также сообщил, что до конца недели будет ещё солнечно, а после в столице прогнозируется облачная погода.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 октября.