Метеоролог Старков рассказал о заморозках в столичном регионе
- РИА Новости
В беседе с «Радио 1» он заявил, что заморозки в течение месяца фиксируются на территории столичного региона, но в основном в Московской области.
«В Москве на метеостанции ВДНХ заморозки отмечены минувшей ночью впервые», — сказал эксперт.
Как ожидается, антициклональная погода с большим суточным ходом температуры продлится ещё 7—10 дней.
Старков также сообщил, что до конца недели будет ещё солнечно, а после в столице прогнозируется облачная погода.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 октября.