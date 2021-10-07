Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский прокомментировал съёмки фильма «Вызов» на МКС.

«Фильм в космосе — прикольная идея, такого никто не делал. А Клим Шипенко — совершенно универсальный специалист, мультижанровый и очень одарённый режиссёр», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Шипенко может применить себя в разных жанрах, делая при этом кино не только коммерчески успешное, но и авторски интересное.

«Желаю ему удачи в этом деле и надеюсь, что у них во время этой миссии всё пройдёт успешно», — добавил Глуховский.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

В тот же день они прибыли на МКС, где Пересильд и Шипенко должны провести 12 дней, снимая фильм.

Режиссёр ленты «Время первых» Дмитрий Киселёв в беседе с ФАН прокомментировал полёт группы фильма «Вызов» в космос.