Дмитрий Глуховский прокомментировал съёмки фильма «Вызов» на МКС

Короткая ссылка
Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский прокомментировал съёмки фильма «Вызов» на МКС.
Дмитрий Глуховский прокомментировал съёмки фильма «Вызов» на МКС
  • © Госкорпорация «Роскосмос»

«Фильм в космосе — прикольная идея, такого никто не делал. А Клим Шипенко — совершенно универсальный специалист, мультижанровый и очень одарённый режиссёр», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Шипенко может применить себя в разных жанрах, делая при этом кино не только коммерчески успешное, но и авторски интересное.

«Желаю ему удачи в этом деле и надеюсь, что у них во время этой миссии всё пройдёт успешно», — добавил Глуховский.

5 октября ракета «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», на борту которого находились актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, стартовала с площадки «Восток» космодрома Байконур.

В тот же день они прибыли на МКС, где Пересильд и Шипенко должны провести 12 дней, снимая фильм.

Режиссёр ленты «Время первых» Дмитрий Киселёв в беседе с ФАН прокомментировал полёт группы фильма «Вызов» в космос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить