В центре погоды «Фобос» рассказали, когда в Москве закончится золотая осень

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве закончится золотая осень.

«Ближайшие пять-шесть дней мы остаёмся в зоне золотой осени, старого бабьего лета. Золотая осень будет держаться до вторника. Начиная со среды, когда активируются атлантические циклоны, небо начнут затягивать облака, пойдут осадки, усилится ветер, температурный фон начнёт понижаться», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в ближайшие пять дней ожидается довольно однотипная погода, благодаря скандинавскому антициклону.

«Будет солнечно, без осадков, ночами температура будет колебаться от -4 °C до +1 °C, днём в среднем +8…+13 °C», — добавил Тишковец.

Со своей стороны, ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что, несмотря на первые заморозки, говорить о гололедице ещё рано.

«Чтобы давать прогнозы о гололедице, нам придётся подождать ещё как минимум пару недель, когда закончит своё влияние антициклон и придёт облачность с выпадением осадков, а потом ночные заморозки выпавшую влагу могут немного сковать», — сказал он.

Ранее синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 октября.