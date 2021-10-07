На Кубани ожидается до +19 °С и сильный ветер 8 октября

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 октября.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что в пятницу, 8 октября, в крае возможна переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный с порывами до 15—20 м/c.

Температура днём на большей части региона поднимется до +19 °С, ночью опустится до +9 °С.

На Черноморском побережье будет теплее: днём до +21 °С, ночью +8...+13 °С. Преимущественно без осадков, ветер с порывами до 17—22 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ожидается потепление до +12 ˚С.