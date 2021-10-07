Улицкая прокомментировала присуждение Гурне Нобелевской премии по литературе

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Писательница Людмила Улицкая прокомментировала присуждение Нобелевской премии по литературе танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне.
Улицкая прокомментировала присуждение Гурне Нобелевской премии по литературе
  • РИА Новости

«Дело в том что я никогда не читала этого автора — он у нас не переведён, поэтому могу лишь поздравить его. Надеюсь, что его очень быстро переведут и мы почитаем», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, Нобелевская премия всегда присуждается с учётом разных обстоятельств политического характера.

«Так что я вполне допускаю, что это имело значение. Но, конечно, не только этим обусловлено», — добавила Улицкая.

Со своей стороны, ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов в беседе с газетой «Известия» заявил, что в решении Нобелевского комитета есть своя логика и рациональное зерно.

«Мне это имя неизвестно. К нам на премию «Ясная Поляна» поступают произведения зарубежных писателей, но, насколько помню, у нас этот писатель не фигурировал», — отметил он.

Ранее стало известно, что Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год с формулировкой «за бескомпромиссный и сострадательный анализ последствий колониализма и участи беженца в условиях труднопреодолимой дистанции между культурами и континентами».

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