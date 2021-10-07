Эксперт прокомментировала присуждение Абдулразаку Гурне Нобелевской премии по литературе

Главный редактор «ЛитРес: Издательство» Ася Гасымова в беседе с RT прокомментировала присуждение Нобелевской премии по литературе танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне.

«Нобелевская премия продолжила настроение Букера и удостоила награды британского писателя танзанийского происхождения Абдулразака Гурну. Рефлексия и переосмысление последствий колониального опыта для отдельно взятого человека становятся тенденцией. Новая этика и понимание дают голос тем, кто ранее бы не рассматривался в качестве пострадавшей стороны. Об этом опыте сейчас принято говорить, делать «видимым», чтобы не допускать в будущем», — отметила Гасымова.

Она подчеркнула, что герой романа «Рай», за который в 1994 году писатель попал в шорт-лист Букера, переживает нетипичные для young-adult-литературы подростковые проблемы.

«Его продают в рабство родные. И это становится отправной точкой его жизни в новых реалиях: без опоры и семьи. Кроме того, мы видим, что деятели искусства, которые разделяют идеи пацифизма, получают признание литературных критиков. И здесь мы можем сослаться на толстовское «Непротивление злу насилием». Герои Гурны наблюдают эти необратимые изменения под внешним воздействием истории и последствий внешних вторжений, а мы наблюдаем за этими изменениями», — объяснила эксперт.

Ранее стало известно, что Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год с формулировкой «за бескомпромиссный и сострадательный анализ последствий колониализма и участи беженца в условиях труднопреодолимой дистанции между культурами и континентами».