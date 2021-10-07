Ретейлеры выяснили, сколько россиян завели домашних питомцев во время пандемии
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведённого онлайн-ретейлерами «Самокат» и AliExpress.
По словам 21% респондентов, они завели питомца из-за сильного одиночества во время карантина. Каждый десятый опрошенный приобрёл животное, чтобы обрадовать ребёнка.
«У большинства россиян (93%) дома живёт одна или несколько кошек, а у каждого пятого есть собака. Других животных заводят значительно реже. Так, у 4% опрошенных дома живут рыбки, ещё у 4% — грызуны. Попугаи и другие экзотические животные только у 2%», — говорится в сообщении, которое приводит Life.ru.
Результаты исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ, свидетельствуют о том, что самыми популярными домашними питомцами в России являются кошки, они есть у 35% россиян.