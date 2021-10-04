Стал известен самый популярный домашний питомец в России
- АГН «Москва»
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Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что беспородные кошки встречаются чаще, чем питомцы с родословной.
Также каждый четвёртый россиянин (23%) держит дома собаку. У 4% россиян живут птицы, у 3% — мелкие грызуны или черепашки, у 2% — аквариумные рыбки. Экзотических животных содержит у себя 1% россиян.
В целом домашние питомцы есть у 49% жителей России, это на 5% больше, чем в допандемийном 2019 году.
Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.