Стал известен самый популярный домашний питомец в России

Результаты исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ, свидетельствуют о том, что самыми популярными домашними питомцами в России являются кошки, они есть у 35% россиян.

Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что беспородные кошки встречаются чаще, чем питомцы с родословной.

Также каждый четвёртый россиянин (23%) держит дома собаку. У 4% россиян живут птицы, у 3% — мелкие грызуны или черепашки, у 2% — аквариумные рыбки. Экзотических животных содержит у себя 1% россиян.

В целом домашние питомцы есть у 49% жителей России, это на 5% больше, чем в допандемийном 2019 году.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.