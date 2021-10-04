Стал известен самый популярный домашний питомец в России

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Результаты исследования, проведённого аналитическим центром НАФИ, свидетельствуют о том, что самыми популярными домашними питомцами в России являются кошки, они есть у 35% россиян.
Стал известен самый популярный домашний питомец в России
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что беспородные кошки встречаются чаще, чем питомцы с родословной.

Также каждый четвёртый россиянин (23%) держит дома собаку. У 4% россиян живут птицы, у 3% — мелкие грызуны или черепашки, у 2% — аквариумные рыбки. Экзотических животных содержит у себя 1% россиян.

В целом домашние питомцы есть у 49% жителей России, это на 5% больше, чем в допандемийном 2019 году.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

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