Террористы совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 11 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (из них, по данным сирийской стороны, три обстрела). В провинции Идлиб зарегистрировано шесть обстрелов, в провинции Алеппо — четыре обстрела, Латакия — один обстрел», — говорится в сообщении на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее сообщалось, что двое сирийских военнослужащих были ранены в результате обстрелов террористами в провинции Алеппо.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.