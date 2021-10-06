Синоптик Макарова рассказала об особенностях высокого атмосферного давления

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова высказалась об особенностях высокого атмосферного давления.
Синоптик Макарова рассказала об особенностях высокого атмосферного давления
  • Pixabay

«В высоком атмосферном давлении нет ничего страшного. Человек реагирует на резкие изменения атмосферного давления, а когда оно стабильное, даже если стабильно высокое, не нужно пугаться», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, к минусам можно отнести то, что идёт ослабленное перемешивание воздуха, поэтому лучше поменьше находиться у загруженных магистралей.

Как отметила Макарова, причиной рекордно высокого атмосферного давления в столичном регионе стал антициклон.

«Антициклон сейчас очень высокий, обширный, он очень медленно движется, практически стоит на месте», — сказала она.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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