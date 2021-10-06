Синоптик Макарова рассказала об особенностях высокого атмосферного давления

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова высказалась об особенностях высокого атмосферного давления.

«В высоком атмосферном давлении нет ничего страшного. Человек реагирует на резкие изменения атмосферного давления, а когда оно стабильное, даже если стабильно высокое, не нужно пугаться», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, к минусам можно отнести то, что идёт ослабленное перемешивание воздуха, поэтому лучше поменьше находиться у загруженных магистралей.

Как отметила Макарова, причиной рекордно высокого атмосферного давления в столичном регионе стал антициклон.

«Антициклон сейчас очень высокий, обширный, он очень медленно движется, практически стоит на месте», — сказала она.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.