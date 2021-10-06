Землетрясение магнитудой 4,5 произошло рядом с Курилами

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 рядом с Курильскими островами. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 67 км к северу от острова Шикотан. Очаг залегал на глубине 66,1 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Монголии.