Землетрясение магнитудой 4,5 произошло рядом с Курилами
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5 рядом с Курильскими островами. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 67 км к северу от острова Шикотан.
Очаг залегал на глубине 66,1 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Монголии.
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