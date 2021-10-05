Музей транспорта Москвы откроет лекторий на ВДНХ

Музей транспорта Москвы откроет лекторий в павильоне «Транспорт СССР» на территории ВДНХ.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу музея.

«В лектории будут проходить лекции, паблик-токи, детские творческие мастер-классы, показы и обсуждения документального и художественного кино», — заявили в учреждении.

Первое мероприятие в лектории состоится 9 октября.

Там запланирован спецпоказ документального интернет-сериала «Советский дизайн». 22 октября состоится лекция «Первые «Форды», собранные в Москве».

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о сохранении природного ландшафта ВДНХ.