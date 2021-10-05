В сети появился первый тизер приквела «Игры престолов»

На странице видеосервиса HBO Max в Twitter опубликован первый тизер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов».

В ролике можно увидеть исполнителей центральных ролей Милли Олкок (Рейнира Таргариен), Мэтта Смитта (Деймон Таргариен) и других актёров. Также в тизере представлены короткие отрывки различных боевых сцен, а закадровый голос говорит: «Боги, короли, огонь и кровь. Мечты не сделали нас королями. Драконы сделали».

Действие сериала разворачивается за много лет до событий, показанных в «Игре престолов». Один из главных героев — Визерис Таргариен в исполнении Пэдди Консидайна («Ультиматум Борна», «Нокдаун», «Макбет»). Он приходит к власти после Великого совета в Харренхоле. Герой надеется сохранить наследие короля Джейхейриса, однако оказывается не таким талантливым, как его предок.

Как сообщает Variety, в сериале будет рассказана история Дома Таргариенов и гражданской войны, известной как «Танец драконов».

Премьера ленты, включающей десять эпизодов, запланирована на 2022 год.

Ранее Джордж Мартин высказался о финале сериала «Игра престолов».