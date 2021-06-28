«Жалею, что позволил сериалу опередить книги»: Джордж Мартин оценил окончание «Игры престолов»
- © AFP / Кадр из сериала «Игра престолов»
Писатель Джордж Мартин оценил сериал «Игра престолов», снятый по мотивам его цикла «Песнь льда и пламени». В интервью для телепрограммы WTTW News автор рассказал о своих впечатлениях от процесса телевизионной адаптации романов, которую проводил канал HBO.
Литератор напомнил, что к премьере сериала он уже проделал большую работу над историей Вестероса. Первая книга под названием «Игра престолов» вышла в свет в 1996 году, тогда как пилотная серия телепроекта была готова в 2009-м, а показ сериала для широкой аудитории стартовал в 2011-м.
«Когда началась работа над «Игрой престолов», я уже опубликовал четыре книги, а пятая вышла в 2011 году — одновременно с первым сезоном. У меня была фора в пять книг. Если вы их видели, то знаете — это гигантские книги. Я и подумать не мог, что они меня догонят, но так и вышло», — признался Мартин.
Шестая, предпоследняя книги цикла «Песнь льда и пламени» под названием «Ветра зимы» не завершена до сих пор. Джордж Мартин неоднократно переносил дату публикации. В феврале 2021-го писатель рассказал о прогрессе в работе над томом, однако не рискнул назвать какие-либо конкретные сроки.
Литератор подчеркнул, что сложившаяся вокруг сериала ситуация удивила его.
«Они догнали и перегнали меня! Это казалось странным, потому что теперь сериал опережал меня и двигался в несколько ином направлении. Я по-прежнему работаю над книгой, и, когда она выйдет, вы узнаете мою концовку», — пояснил писатель.
- © Кадр из сериала «Игра престолов»
Наиболее близки к литературному первоисточнику были первые два сезона «Игры престолов». В дальнейшем кинематографисты опирались на романы вплоть до конца шестого сезона (однако позволяли себе некоторые вольности в интерпретации истории).
Разработку сюжета седьмого и восьмого сезонов взяли на себя Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, которые с самого начала занимались проектом как продюсеры и шоураннеры. Фанаты неоднократно критиковали их сценарные решения, а больше всего недовольства у поклонников саги вызвал финальный эпизод.
Писатель, однако, не спешил давать конкретную оценку усилиям тандема кинематографистов, а на то, каким должен был получиться финал истории согласно его замыслу, намекал туманно.
«Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... Да. И нет. И да. И нет», — писал Мартин в личном блоге. Вместе с тем он воздерживался от резкой критики телепроекта и напоминал, что восьмой сезон занял всего шесть часов экранного времени (он получился короче, чем предыдущие), в то время как объём рукописи последних книг «Песни льда и пламени», по его оценкам, может превысить 3 тыс. страниц.
Теперь же в интервью WTTW News Джордж Мартин выразил огорчение тем, как сложилась судьба книг и их экранизации.
«Это изменило мою жизнь в основном к лучшему, хотя, оглядываясь назад, я жалею, что позволил сериалу опередить книги», — признался автор.
- Кадр из сериала «Игра престолов»
- © Кадр из сериала «Игра Престолов»
Так или иначе, сериал «Игра престолов» способствовал популяризации романов Мартина. В год выхода первого сезона шоу книги были проданы общим тиражом более 8 млн экземпляров. Год спустя, в 2012-м, Мартин впервые оказался в списке писателей с самыми высокими доходами, который регулярно составляет журнал Forbes. Литератор занял 12-е место.
Что касается сериала, то «Игра престолов» показала немало достижений, часть из которых занесли Книгу рекордов Гиннесса. Шоу собрало внушительную аудиторию, а также удостоилось множества наград (прежде всего — премий «Эмми» для передач, которые транслируются в прайм-тайм).
Несмотря на недовольство экранизацией, Джордж Мартин планирует принимать участие в разработке других проектов, основанных на его произведениях. Так, весной 2021 года он начал писать пьесу, действие который разворачивается за 16 лет до описанных в сериале событий. Постановку подготовят к показу на Бродвее и других площадках в разных странах.
Также на ближайшие пять лет у Джорджа Мартина заключён контакт с HBO. Предполагается, что писатель займётся контентом для телеканала и стримингового сервиса. В частности, он продюсирует многосерийный приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Также СМИ сообщали, что Мартин может принять участие в работе над мультсериалом для взрослой аудитории, который отчасти повторит мотивы флагманского проекта.
В своём блоге литератор отмечал, что не собирается работать над какими-либо сценариями, по крайней мере до тех пор, пока не завершит книгу «Ветра зимы».