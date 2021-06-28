«Жалею, что позволил сериалу опередить книги»: Джордж Мартин оценил окончание «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин высказался о завершении сериала «Игра престолов», основанного на его работах. По словам литератора, он жалеет, что концовка сериала вышла раньше, чем книги. Мартин отметил, что намерен показать читателям своё видение развития истории, однако не упомянул точные сроки выхода новых частей.

Писатель Джордж Мартин оценил сериал «Игра престолов», снятый по мотивам его цикла «Песнь льда и пламени». В интервью для телепрограммы WTTW News автор рассказал о своих впечатлениях от процесса телевизионной адаптации романов, которую проводил канал HBO.

Литератор напомнил, что к премьере сериала он уже проделал большую работу над историей Вестероса. Первая книга под названием «Игра престолов» вышла в свет в 1996 году, тогда как пилотная серия телепроекта была готова в 2009-м, а показ сериала для широкой аудитории стартовал в 2011-м.

«Когда началась работа над «Игрой престолов», я уже опубликовал четыре книги, а пятая вышла в 2011 году — одновременно с первым сезоном. У меня была фора в пять книг. Если вы их видели, то знаете — это гигантские книги. Я и подумать не мог, что они меня догонят, но так и вышло», — признался Мартин.

Шестая, предпоследняя книги цикла «Песнь льда и пламени» под названием «Ветра зимы» не завершена до сих пор. Джордж Мартин неоднократно переносил дату публикации. В феврале 2021-го писатель рассказал о прогрессе в работе над томом, однако не рискнул назвать какие-либо конкретные сроки.

Литератор подчеркнул, что сложившаяся вокруг сериала ситуация удивила его.

«Они догнали и перегнали меня! Это казалось странным, потому что теперь сериал опережал меня и двигался в несколько ином направлении. Я по-прежнему работаю над книгой, и, когда она выйдет, вы узнаете мою концовку», — пояснил писатель.

© Кадр из сериала «Игра престолов»

Наиболее близки к литературному первоисточнику были первые два сезона «Игры престолов». В дальнейшем кинематографисты опирались на романы вплоть до конца шестого сезона (однако позволяли себе некоторые вольности в интерпретации истории).

Разработку сюжета седьмого и восьмого сезонов взяли на себя Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, которые с самого начала занимались проектом как продюсеры и шоураннеры. Фанаты неоднократно критиковали их сценарные решения, а больше всего недовольства у поклонников саги вызвал финальный эпизод.

Писатель, однако, не спешил давать конкретную оценку усилиям тандема кинематографистов, а на то, каким должен был получиться финал истории согласно его замыслу, намекал туманно.

«Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... Да. И нет. И да. И нет», — писал Мартин в личном блоге. Вместе с тем он воздерживался от резкой критики телепроекта и напоминал, что восьмой сезон занял всего шесть часов экранного времени (он получился короче, чем предыдущие), в то время как объём рукописи последних книг «Песни льда и пламени», по его оценкам, может превысить 3 тыс. страниц.

Теперь же в интервью WTTW News Джордж Мартин выразил огорчение тем, как сложилась судьба книг и их экранизации.

«Это изменило мою жизнь в основном к лучшему, хотя, оглядываясь назад, я жалею, что позволил сериалу опередить книги», — признался автор.

Кадр из сериала «Игра престолов»

© Кадр из сериала «Игра Престолов»

Так или иначе, сериал «Игра престолов» способствовал популяризации романов Мартина. В год выхода первого сезона шоу книги были проданы общим тиражом более 8 млн экземпляров. Год спустя, в 2012-м, Мартин впервые оказался в списке писателей с самыми высокими доходами, который регулярно составляет журнал Forbes. Литератор занял 12-е место.

Что касается сериала, то «Игра престолов» показала немало достижений, часть из которых занесли Книгу рекордов Гиннесса. Шоу собрало внушительную аудиторию, а также удостоилось множества наград (прежде всего — премий «Эмми» для передач, которые транслируются в прайм-тайм).

Несмотря на недовольство экранизацией, Джордж Мартин планирует принимать участие в разработке других проектов, основанных на его произведениях. Так, весной 2021 года он начал писать пьесу, действие который разворачивается за 16 лет до описанных в сериале событий. Постановку подготовят к показу на Бродвее и других площадках в разных странах.

Также на ближайшие пять лет у Джорджа Мартина заключён контакт с HBO. Предполагается, что писатель займётся контентом для телеканала и стримингового сервиса. В частности, он продюсирует многосерийный приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Также СМИ сообщали, что Мартин может принять участие в работе над мультсериалом для взрослой аудитории, который отчасти повторит мотивы флагманского проекта.

В своём блоге литератор отмечал, что не собирается работать над какими-либо сценариями, по крайней мере до тех пор, пока не завершит книгу «Ветра зимы».