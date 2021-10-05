Режиссёр Дмитрий Киселёв высказался о полёте группы фильма «Вызов» в космос

Режиссёр ленты «Время первых» Дмитрий Киселёв прокомментировал полёт группы фильма «Вызов» в космос.

«Я всегда за всё инновационное, поэтому это большое событие не только для отечественного кино, но и для всей нашей истории в мировом масштабе», — заявил он в беседе с ФАН.

Он выразил надежду, что всё пройдёт хорошо и кинематографистам улыбнётся удача в этом большом деле.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с НСН рассказал, с чем столкнутся в космосе участники киноэкипажа — режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые 5 октября отправились на Международную космическую станцию для съёмок фильма «Вызов».