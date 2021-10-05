Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Афганистане

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 на территории Афганистана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 23 км к юго-востоку от села Рустак. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Монголии.