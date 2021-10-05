Цукерберг прокомментировал глобальный сбой в работе Facebook

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Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp и заявил о восстановлении их работы.
Цукерберг прокомментировал глобальный сбой в работе Facebook
  • AP
  • © Nick Wass

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг в Facebook.

Глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длился более пяти часов.

Также пользователи сообщили о сбое в работе YouTube и Viber.

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