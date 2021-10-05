Цукерберг прокомментировал глобальный сбой в работе Facebook
- AP
- © Nick Wass
«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг в Facebook.
Глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длился более пяти часов.
Также пользователи сообщили о сбое в работе YouTube и Viber.