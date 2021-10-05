Розенберг прокомментировал глобальный сбой в работе соцсетей 

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Бывший партнёр братьев Дуровых по работе над соцсетью «ВКонтакте» и Telegram Антон Розенберг в беседе с RT прокомментировал глобальный сбой в работе соцсетей.
Розенберг прокомментировал глобальный сбой в работе соцсетей 
  • AFP
  • © ED JONES

«Есть несколько возможных вариантов, плюс ходят неофициальные слухи, что они там обновляли конфигурацию маршрутизаторов, уронили всё и отрезали доступ самим себе, причём чуть ли не до уровня, когда не работает электронная система доступа в датацентрах, чтобы физически добраться до оборудования», — заявил он.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию.

По данным сервиса сетевого обзора Kentik, спустя пять с половиной часов фиксируется восстановление работы Facebook и Instagram.

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