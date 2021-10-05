Розенберг прокомментировал глобальный сбой в работе соцсетей
- AFP
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«Есть несколько возможных вариантов, плюс ходят неофициальные слухи, что они там обновляли конфигурацию маршрутизаторов, уронили всё и отрезали доступ самим себе, причём чуть ли не до уровня, когда не работает электронная система доступа в датацентрах, чтобы физически добраться до оборудования», — заявил он.
Ранее сообщалось, что глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию.
По данным сервиса сетевого обзора Kentik, спустя пять с половиной часов фиксируется восстановление работы Facebook и Instagram.