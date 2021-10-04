Синоптик рассказал о погоде на юге России в ближайшие дни

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Полина Полетаева
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT о погоде на юге России в ближайшие несколько дней.
Синоптик рассказал о погоде на юге России в ближайшие дни
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Эта ситуация с большим блокирующим антициклоном над европейской частью России, как правило, всегда приводит к усилению зоны барических градиентов над югом европейской территории. В первую очередь это Ставропольский, Краснодарский края и Черноморское побережье Кавказа», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что в Краснодарском крае «уже вчера фиксировался ветер до 23 м/с».

«И в связи с тем, что этот антициклон малоподвижен, эта ситуация сохранится на протяжении нескольких дней, вплоть до 6—7 октября. Поэтому ветер 20—25 м/с, а отдельные порывы в горных районах на перевалах до 30 м/с будут сохранятся в Крыму, на Северном Кавказе, на Кубани и на Черноморском побережье Кавказа. Плюс к этому ближайшие два дня ожидаются дожди и штормовое предупреждение», — заключил синоптик.

Ранее в Севастополе предупредили об усилении ветра 5 октября.

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