В Севастополе предупредили об усилении ветра 5 октября

Во вторник, 5 октября, в Севастополе ожидается усиление ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 6—11 /с. Утром и днём — северо-западный, 15—20 м/с.

Температура воздуха составит +7...+9 °С в ночное время, +13...+15 °С — в дневное.

Ранее URA.RU передавало, что после похолодания до минусовых температур в Курганскую область придёт тепло.

По прогнозам синоптиков, в среду, 6 октября, воздух в регионе может прогреться до +10 °С.