Метеоролог спрогнозировал в Центральной России солнечную и сухую погоду
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- РИА Новости
Ночью в средней полосе России температура будет около 0 °С с вероятностью заморозков, пояснил синоптик.
«А в разгар дня воздух будет в среду, четверг и пятницу прогреваться до +7…+12 °С. При этом ветер ожидается слабый, с переменными направлениями», — добавил Тишковец.
По его словам, такая погода продлится как минимум неделю. Во второй декаде увеличится число осадков, температура начнёт снижаться. А в 20-х числах октября возможен мокрый снег, добавил он.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», синоптики предупредили о заморозках на Кубани.