Метеоролог спрогнозировал в Центральной России солнечную и сухую погоду

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что «старое» бабье лето с температурой до +12 °С наступит в Центральной России с середины текущей недели.

Ночью в средней полосе России температура будет около 0 °С с вероятностью заморозков, пояснил синоптик.

«А в разгар дня воздух будет в среду, четверг и пятницу прогреваться до +7…+12 °С. При этом ветер ожидается слабый, с переменными направлениями», — добавил Тишковец.

По его словам, такая погода продлится как минимум неделю. Во второй декаде увеличится число осадков, температура начнёт снижаться. А в 20-х числах октября возможен мокрый снег, добавил он.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», синоптики предупредили о заморозках на Кубани.