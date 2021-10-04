На фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге введут ограничения для посетителей

На фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей.

Об этом сообщает URA.RU.

Как заявил продюсер Евгений Горенбург, на входе на мероприятие у зрителей будут проверять сертификаты о вакцинации, QR-коды и специальные браслеты.

«Мы хотим сделать формат COVID-free. Вход будет бесплатный, но не свободный», — отметил Горенбург.

Он добавил, что детали будут известны позднее.

Отмечается, что фестиваль должен был пройти в июне, однако его перенесли на осень из-за пандемии. Новая дата — 22 октября.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области продлили ограничительные меры по COVID-19 до 31 октября.