На фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге введут ограничения для посетителей
- © Фестиваль URAL MUSIC NIGHT Уральская Ночь музыки
Об этом сообщает URA.RU.
Как заявил продюсер Евгений Горенбург, на входе на мероприятие у зрителей будут проверять сертификаты о вакцинации, QR-коды и специальные браслеты.
«Мы хотим сделать формат COVID-free. Вход будет бесплатный, но не свободный», — отметил Горенбург.
Он добавил, что детали будут известны позднее.
Отмечается, что фестиваль должен был пройти в июне, однако его перенесли на осень из-за пандемии. Новая дата — 22 октября.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Псковской области продлили ограничительные меры по COVID-19 до 31 октября.