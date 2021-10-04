В Москве прошёл кросс «Лисья гора»

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В Битцевском парке Москвы прошёл кросс «Лисья гора». Забег по пересечённой местности организовало Беговое сообщество в воскресенье, 3 октября.
В Москве прошёл кросс «Лисья гора»

    Около 500 человек вышли на старт, чтобы проверить свои силы на дистанциях от 2 км до 8 км.

    Первые участники «Лисьей горы» побежали в 10:00, а последний старт дали в 13:40.

    Все финишировавшие получили памятные значки, а победители и призёры во всех категориях — денежное вознаграждение и подарки.

    В субботу, 2 октября, прошёл первый этап Студенческого кубка Бегового сообщества, участниками которого стали студенты 15 вузов. Победила команда МГУ имени М.В. Ломоносова.

    Также 2 октября состоялся забег «Быстрый пёс». 170 участников пробежали 2 км по трассе «Лисьей горы» вместе со своими питомцами.

    Ранее сообщалось, что организаторы Московского марафона приняли решение отменить забег по улицам столицы из-за сложной коронавирусной ситуации в городе.

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