Эмили Ратаковски обвинила певца Робина Тика в домогательствах

Модель Эмили Ратаковски обвинила певца Роберта Тика в домогательствах на съёмках клипа 2013 года Blurred Lines.

В своей книге My Body, релиз которой ожидается в ноябре, Ратаковски рассказала, что Тик подошёл к ней на площадке, где она и ещё двое моделей снимались топлес, и схватил её за грудь. Ратаковски отметила, что действия певца заставили её почувствовать себя «голой впервые за день», но, несмотря на унижение, она попыталась свести инцидент к минимуму и продолжила работу.

Как сообщает The Guardian, режиссёр клипа Дайан Мартел стала свидетельницей произошедшего и сделала замечание Роберту Тику, который в тот момент якобы был пьян. Артист «робко извинился» за своё поведение и похвалил Ратаковски за профессионализм.

По мнению модели, своим поступком Тик напомнил всем на съёмочной площадке об ограниченных правах и возможностях женщин.

Клип на песню Робина Тика и Фаррелла Уильямса Blurred Lines, как и сама композиция, ранее уже подвергались критике. Хит, в котором звучит строчка «Я знаю, что ты этого хочешь», был обвинён в прославлении культуры изнасилования. Это привело к запрету трека в некоторых ночных клубах.

Кроме того, семья певца Марвина Гэя обвинила авторов Blurred Lines в плагиате, заявив, что они скопировали композицию с песни 1977 года Got to Give It Up. В 2015 году суд присяжных в Лос-Анджелесе признал наличие плагиата, вследствие чего Робина Тика и Фаррелла Уильямса обязали выплатить пострадавшей стороне $7,3 млн.

