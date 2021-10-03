Вильфанд прогнозирует погодные аномалии в европейской части России

В европейской части России в ближайшие дни ожидаются погодные аномалии, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень тёплая погода будет на севере европейской части России, потому что в антициклоне с западной периферии перемещаются тёплые воздушные массы», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, температура воздуха превысит норму на 4 °C.

Он добавил, что регионы Урала и юга Западной Сибири, напротив, оказались в холодной части антициклона, поэтому там ожидается холодная погода.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Московской области в начале октября.