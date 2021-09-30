Синоптик Тишковец прогнозирует «марсианскую» погоду в центре России в октябре

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в октябре в центре России в воздухе из-за дефицита осадков будет ощущаться постоянное присутствие пыли, отметив, что погода будет напоминать «марсианскую».
Синоптик Тишковец прогнозирует «марсианскую» погоду в центре России в октябре
  • РИА Новости

«Из-за существенного дефицита осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться постоянное присутствие пыли, что является характерной особенностью атмосферы Марса. То есть погода в некотором роде будет напоминать климат Красной планеты», — приводит ТАСС слова синоптика.

Тишковец подчеркнул, что октябрь в центре России будет противоположностью сентября. Солнечных периодов будет много, особенно в первой половине месяца.

Ранее в Гринписе рассказали о сложности прогнозирования погоды из-за изменений климата.

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