Синоптик Тишковец прогнозирует «марсианскую» погоду в центре России в октябре
- РИА Новости
«Из-за существенного дефицита осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться постоянное присутствие пыли, что является характерной особенностью атмосферы Марса. То есть погода в некотором роде будет напоминать климат Красной планеты», — приводит ТАСС слова синоптика.
Тишковец подчеркнул, что октябрь в центре России будет противоположностью сентября. Солнечных периодов будет много, особенно в первой половине месяца.
Ранее в Гринписе рассказали о сложности прогнозирования погоды из-за изменений климата.