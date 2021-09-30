В Greenpeacе рассказали о сложности прогнозирования погоды из-за изменений климата

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Руководитель направления «Климат и энергетика» российского Greenpeacе Василий Яблоков заявил, что одним из последствий изменения климата является возросшая непредсказуемость погодных явлений.
В Greenpeacе рассказали о сложности прогнозирования погоды из-за изменений климата
  • Pixabay

Об этом он сказал в беседе с радио Sputnik.

«Если раньше можно было давать какие-либо оценки, потому что климат был более стабилен, то сейчас все эти оценки на практике оказываются не очень достоверными и сильно меняются. Виноваты тут не метеорологи. Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо», — объяснил Яблоков.

Так, повышающаяся «нервозность» климата в перспективе может привести к новым рекордам, в том числе температурным, добавил специалист.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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