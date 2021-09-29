Московские школы искусств подготовили программу к Международному дню музыки
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает НСН.
Как заявила заммэра Наталья Сергунина, планируется более 20 мероприятий.
«Праздничная концертная программа ждёт жителей разных районов Москвы. Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов», — сказала она.
По её словам, некоторые учреждения готовят и тематические лекции.
Среди участников — Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского, Детская музыкальная школа им. Г.Г. Нейгауза, Детская музыкальная школа им. Н.С. Голованова.
Участие в мероприятиях бесплатное, передаёт информационный центр правительства столицы.
Ранее скрипачка, заслуженная артистка России Мария Сафарьянц в беседе с Nation News рассказала об интересе к русской музыке за рубежом.