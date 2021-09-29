Московские школы искусств подготовили программу к Международному дню музыки

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Московские школы искусств подготовили программу, приуроченную к Международному дню музыку, который отмечается 1 октября.
Московские школы искусств подготовили программу к Международному дню музыки
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, планируется более 20 мероприятий.

«Праздничная концертная программа ждёт жителей разных районов Москвы. Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов», — сказала она.

По её словам, некоторые учреждения готовят и тематические лекции.

Среди участников — Детская школа искусств имени И.Ф. Стравинского, Детская музыкальная школа им. Г.Г. Нейгауза, Детская музыкальная школа им. Н.С. Голованова.

Участие в мероприятиях бесплатное, передаёт информационный центр правительства столицы.

Ранее скрипачка, заслуженная артистка России Мария Сафарьянц в беседе с Nation News рассказала об интересе к русской музыке за рубежом.

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