Вильфанд рассказал о завершении бархатного сехона на курортах России
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«На юге европейской территории России температура ниже нормы на один-два градуса, и это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, бархатный сезон продлится до 3-5 октября.
Ранее директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала о направлениях путешествий на осень.