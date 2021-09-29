Вильфанд рассказал о завершении бархатного сехона на курортах России

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Бархатный сезон завершится на курортах России 3-5 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал о завершении бархатного сехона на курортах России
  • globallookpress.com
  • © Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

«На юге европейской территории России температура ниже нормы на один-два градуса, и это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, бархатный сезон продлится до 3-5 октября.

Ранее директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала о направлениях путешествий на осень.

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