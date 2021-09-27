В Альянсе туристических агентств рассказали о направлениях на осень

Директор Ассоциации промышленного туризма Северо-Запад, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала о направлениях путешествий на осень.

Об этом сообщает Inforeactor.

«В Абхазию недорого, там бархатный сезон. Это совсем юг-юг, пальмы. Красиво. Абхазия мне нравится и осенью, и зимой», — заявила Семёнова на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Она также назвала Турцию, Кипр и Тунис.

«И весь зимний период у нас будет Египет», — отметила эксперт.

Кроме того, Семёнова привела в пример ОАЭ, а из дорогого сегмента — Мексику, Кубу, Сейшельские, Карибские и Мальдивские острова.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.