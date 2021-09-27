В Альянсе туристических агентств рассказали о направлениях на осень
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Об этом сообщает Inforeactor.
«В Абхазию недорого, там бархатный сезон. Это совсем юг-юг, пальмы. Красиво. Абхазия мне нравится и осенью, и зимой», — заявила Семёнова на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».
Она также назвала Турцию, Кипр и Тунис.
«И весь зимний период у нас будет Египет», — отметила эксперт.
Кроме того, Семёнова привела в пример ОАЭ, а из дорогого сегмента — Мексику, Кубу, Сейшельские, Карибские и Мальдивские острова.
Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.