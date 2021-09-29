В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО

Короткая ссылка
Золотая осень, которая пришла в Центральный федеральный округ (ЦФО), продлится минимум до 5 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО
  • Pixabay

«В европейскую часть России со Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков», цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, данный период называют золотой осенью.

Синоптик уточнил, что температурный фон будет в диапазоне 11-13 градусов тепла днём до конца недели, а к выходным он повысится до 10-15 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в горах и предгорьях южных регионов России ожидаются дожди и температура воздуха ниже климатической нормы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить