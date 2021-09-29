В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО

Золотая осень, которая пришла в Центральный федеральный округ (ЦФО), продлится минимум до 5 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В европейскую часть России со Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков», цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, данный период называют золотой осенью.

Синоптик уточнил, что температурный фон будет в диапазоне 11-13 градусов тепла днём до конца недели, а к выходным он повысится до 10-15 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в горах и предгорьях южных регионов России ожидаются дожди и температура воздуха ниже климатической нормы.