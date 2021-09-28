В центре погоды «Фобос» рассказали о похолодании на юге России
«На юге Краснодарского края, на Ставрополье, в Адыгее, в горных районах республик Северного Кавказа до воскресенья, 3 октября, пройдут ливневые дожди. Затем фронт себя исчерпает, сместится южнее Кавказа, дожди ослабеют и прекратятся», — приводит ТАСС прогноз Синенкова.
Он добавил, что на территории остальной части Европейской России погода будет солнечной и без осадков.
По словам синоптика, в Ростове-на-Дону ожидается +15 °С, в Волгограде воздух будет прогреваться до +11…+14 °С, а в Краснодаре — +15…+17 °С.
Облачная погода, дожди и похолодание с начала недели накроют Владикавказ, а после 30 октября и Махачкалу.
В Крыму всю неделю прогнозируют солнечную и сухую погоду при +14…+16 °С.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что синоптики предупредили об усилении ветра на Кубани до 22 м/с.