В центре погоды «Фобос» рассказали о похолодании на юге России

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в горах и предгорьях южных регионов России ожидаются дожди и температура воздуха ниже климатической нормы.

«На юге Краснодарского края, на Ставрополье, в Адыгее, в горных районах республик Северного Кавказа до воскресенья, 3 октября, пройдут ливневые дожди. Затем фронт себя исчерпает, сместится южнее Кавказа, дожди ослабеют и прекратятся», — приводит ТАСС прогноз Синенкова.

Он добавил, что на территории остальной части Европейской России погода будет солнечной и без осадков.

По словам синоптика, в Ростове-на-Дону ожидается +15 °С, в Волгограде воздух будет прогреваться до +11…+14 °С, а в Краснодаре — +15…+17 °С.

Облачная погода, дожди и похолодание с начала недели накроют Владикавказ, а после 30 октября и Махачкалу.

В Крыму всю неделю прогнозируют солнечную и сухую погоду при +14…+16 °С.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что синоптики предупредили об усилении ветра на Кубани до 22 м/с.

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