В Барнауле открылся фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

В Барнауле начал работу фестиваль «Шукшинские дни на Алтае».

Об этом сообщает ОТР.

В конкурсе принимают участие 11 полнометражных и 20 короткометражных фильмов.

Также запланировано 16 встреч писателей из регионов России в восьми городах и районах края.

«К сожалению, — а у нас традиция такова, что мы всегда этот фестиваль проводим и открываем в июле, когда празднуем день рождения Василия Макаровича Шукшина, — обстоятельства этого года таковы, что большую часть массовых мероприятий уличного формата пришлось... отменить. Но фестиваль всё-таки состоится», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, которого цитирует «Интерфакс».

Ранее Inforeactor сообщал, что Международный фестиваль дебютного кино пройдёт 6—13 октября в Санкт-Петербурге.