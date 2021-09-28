В Барнауле открылся фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»
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Об этом сообщает ОТР.
В конкурсе принимают участие 11 полнометражных и 20 короткометражных фильмов.
Также запланировано 16 встреч писателей из регионов России в восьми городах и районах края.
«К сожалению, — а у нас традиция такова, что мы всегда этот фестиваль проводим и открываем в июле, когда празднуем день рождения Василия Макаровича Шукшина, — обстоятельства этого года таковы, что большую часть массовых мероприятий уличного формата пришлось... отменить. Но фестиваль всё-таки состоится», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, которого цитирует «Интерфакс».
Ранее Inforeactor сообщал, что Международный фестиваль дебютного кино пройдёт 6—13 октября в Санкт-Петербурге.