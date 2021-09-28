Четыре театра из Удмуртии получили субсидии в рамках нацпроекта «Культура»

Четыре театра из Удмуртии получили субсидии в рамках реализации национального проекта «Культура».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Государственный театр оперы и балета им. П.И. Чайковского получил 1,7 млн рублей. На предоставленные средства планируется поставить оперетту «Летучая мышь» Иоганна Штрауса.

Государственному русскому драматическому театру республики выделили 1,4 млн рублей. Запланирована постановка спектакля с рабочим названием «Невероятные события парижского предместья» по мотивам французских комедий.

Государственный национальный театр Удмуртии получил 1,4 млн рублей, театр «Молодой человек» — 500 тыс. рублей (на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы).

Ранее «Радио 1» сообщало, что театры Московской области покажут 18 новых спектаклей в рамках федерального проекта «Культура малой родины».