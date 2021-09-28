Четыре театра из Удмуртии получили субсидии в рамках нацпроекта «Культура»

Короткая ссылка
Четыре театра из Удмуртии получили субсидии в рамках реализации национального проекта «Культура».
Четыре театра из Удмуртии получили субсидии в рамках нацпроекта «Культура»
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Государственный театр оперы и балета им. П.И. Чайковского получил 1,7 млн рублей. На предоставленные средства планируется поставить оперетту «Летучая мышь» Иоганна Штрауса.

Государственному русскому драматическому театру республики выделили 1,4 млн рублей. Запланирована постановка спектакля с рабочим названием «Невероятные события парижского предместья» по мотивам французских комедий.

Государственный национальный театр Удмуртии получил 1,4 млн рублей, театр «Молодой человек» — 500 тыс. рублей (на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы).

Ранее «Радио 1» сообщало, что театры Московской области покажут 18 новых спектаклей в рамках федерального проекта «Культура малой родины».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить