Музеи Подмосковья бесплатно приняли 23 тысячи посетителей в рамках акции «День туризма»

Более 23 тыс. человек бесплатно посетили музеи Московской области в рамках акции «День туризма», которая состоялась 25 и 26 сентября в преддверии одноимённого международного праздника.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Акцию подготовили подмосковное Минкультуры и комитет по туризму. Были доступны 13 государственных музеев.

Ранее сообщалось, что Павловопосадский музей истории русского платка и шали вошёл в Союз музеев России.

Также progorod43 передавал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.