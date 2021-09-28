Музеи Подмосковья бесплатно приняли 23 тысячи посетителей в рамках акции «День туризма»

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Более 23 тыс. человек бесплатно посетили музеи Московской области в рамках акции «День туризма», которая состоялась 25 и 26 сентября в преддверии одноимённого международного праздника.
Музеи Подмосковья бесплатно приняли 23 тысячи посетителей в рамках акции «День туризма»
  • © Министерство культуры Московской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Акцию подготовили подмосковное Минкультуры и комитет по туризму. Были доступны 13 государственных музеев.

Ранее сообщалось, что Павловопосадский музей истории русского платка и шали вошёл в Союз музеев России.

Также progorod43 передавал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.

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