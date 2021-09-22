Павловопосадский музей истории русского платка вошёл в Союз музеев России
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Комитет по туризму.
Отмечается, что музей был открыт в 2002 году. На данный момент в нём насчитывается более 4 тыс. экспонатов.
Основное место в фондах занимает коллекция платков и шалей конца XVIII — начала XX века.
Как уточняется, в Союз музеев России входит более 400 учреждений из 75 регионов.
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