Павловопосадский музей истории русского платка вошёл в Союз музеев России

Павловопосадский музей истории русского платка и шали вошёл в Союз музеев России.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Комитет по туризму.

Отмечается, что музей был открыт в 2002 году. На данный момент в нём насчитывается более 4 тыс. экспонатов.

Основное место в фондах занимает коллекция платков и шалей конца XVIII — начала XX века.

Как уточняется, в Союз музеев России входит более 400 учреждений из 75 регионов.

Ранее progorod43 передавал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.