Продюсер Масуяма рассказала о российско-японском фильме «Меч Тосидзо»

Продюсер Рена Масуяма рассказала подробности о российско-японском фильме «Меч Тосидзо».

«В 2019 году я помогала в организации мероприятий, которые проходили в рамках Дней российского кино в Токио, и там познакомилась с кинематографистами из Москвы. Посмотрев фильмы, которые были представлены во время показа, — а они были очень высокого качества — поняла, что нам необходимо создать совместный проект. Так эта идея и зародилась», — заявила она в беседе с изданием «Правда.Ру».

По её словам, «Меч Тосидзо» — это история о том, как будущий император Николай II получил в подарок необычную саблю, сделанную из метеорита.

«Сюжет фильма повествует о том, как уже в современной России молодой человек — потомок известной купеческой династии — находит это оружие и пытается выяснить, как оно оказалось в его семье. Чтобы разгадать загадку, наш герой едет в Японию», — сообщила продюсер.

Как отметила Масуяма, в ленте есть ещё один главный персонаж — самурай по имени Хидзиката Тосидзо.

«Для нас, японцев, важно показать всему миру, что самурайский меч создан не для убийства, а для чего-то важного. И именно эту идею мы хотим передать в фильме», — добавила она.

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